Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'da Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi Muhammed Rıza Mahbubfer, ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin yapılan resmî açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Cihani Sanat gazetesine konuşan Mahbubfer, “İran'da ilk Covid-19 vakaları, resmî olarak duyurulduğu tarihten bir ay önce görülmüştü. Ölüm ve vaka sayılarıyla ilgili şeffaf bir bilgi akışı sağlanmadı. Resmî sayılar, siyasi ve güvenlik endişeleri göz önüne alınarak açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan (can kaybı ve vakalara dair) sayıların, gerçek sayıların yirmide biri olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Röportaj sebebiyle Basın Denetleme Kurulu, Cihani Sanat gazetesine yayın yasağı getirdi.