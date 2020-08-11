İran'da Koronavirüsle Mücadele Kurulu Üyesi Muhammed Rıza Mahbubfer, ülkede yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin yapılan resmî açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Cihani Sanat gazetesine konuşan Mahbubfer, “İran'da ilk Covid-19 vakaları, resmî olarak duyurulduğu tarihten bir ay önce görülmüştü. Ölüm ve vaka sayılarıyla ilgili şeffaf bir bilgi akışı sağlanmadı. Resmî sayılar, siyasi ve güvenlik endişeleri göz önüne alınarak açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan (can kaybı ve vakalara dair) sayıların, gerçek sayıların yirmide biri olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Röportaj sebebiyle Basın Denetleme Kurulu, Cihani Sanat gazetesine yayın yasağı getirdi.
İran'la ilgili şok iddia: Covid-19 rakamları gerçeğin yirmide biri
11.08.2020 - 06:38 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 06:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran Basın Denetleme Kurulu, iddiaların yer aldığı Cihani Sanat gazetesine yayın yasağı koydu.
Etiketler : iran,iran koronavirüs,
724189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/724189.aspx
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