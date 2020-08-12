Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta geçen hafta meydana gelen patlamanın ardından başlayan gösteriler devam ediyor. Ülkeyi ekonomik krizden kurtarmak amacıyla henüz birkaç ay önce kurulan Başbakan Hassan Diyab hükûmeti devrildi. Cumhurbaşkanı Mişel Avn ise Başbakan’dan yeni hükûmet kuruluncaya kadar görevini sürdürmesini istedi. Hükûmetin istifasının yeterli olmadığını belirten eylemciler ise gece boyunca eylemlerine devam etti. Farklı din ve mezheplere dayalı siyasî bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip ülkedeki halk, erken seçime gidilerek parlamentonun değişmesini istiyor. Protestoculardan Gita Meşik "Başbakan’ın istifası zaten biliniyordu. Parlamento’ya baskı oluşturmaya çalışıyoruz. Meclis Başkanı Nebih Berri başta olmak üzere milletvekillerinin hepsi istifa etmeli. Yeni bir yönetim istiyoruz. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin yeniden hükûmetin başına geçmesine izin vermeyeceğiz. Erken seçim olsun veya olmasın yeni bir seçim kanunu istiyoruz" dedi. Protestoculardan Eli Akiki de hükûmetin istifasının kendileri için hiçbir şey ifade etmediğini belirterek “Çünkü geçen sene Ulusal Birlik Hükûmeti de istifa etti ancak arkasında aynı siyasi güçlerin öncülüğünde yeni hükûmet kuruldu. Yönetimin bütünüyle değişmesi ve gerçek manada halkı temsil eden bir yönetimin gelmesi yönündeki taleplerimizden geri adım atmayacağız. Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Berri'nin düşmesi için baskı kurmaya devam edeceğiz" dedi.