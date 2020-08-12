Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 55.857 artışla 5.309.622'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1516 artarak 167.789'a çıktı.

Ülkede Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 757 bini, test yapılanların sayısı 66 milyon 962 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 112.393 vakayla Brezilya, 2.360.358 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 586.430 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 542.792 vakayla Florida ve 526.680 vakayla Teksas takip ediyor.