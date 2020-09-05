Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stano, günlük basın toplantısında soruları cevaplarken, AB'nin diyalogdan yana olan tutumunun değişmediğini belirterek, müzakerelerin başlaması gerektiğini vurguladı. Yüksek Temsilci Borrell'in mesajlarına dikkat çeken Stano "Tek taraflı adımlar, tehditler, açıklamalar yerine mevcut tansiyonu düşürmek için nihayet başlayan bir diyaloğumuz, görüşmelerimiz var" dedi. AB'nin birçok kez Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile dayanışma içinde olduğunu açıkladığını hatırlatan Stano "İlerleyebilmenin tek yolu diyalog ve görüşmeler. Sadece bunlar çözüm getirebilir, gerginliği azaltabilir. Bizim görmek istediğimiz bu" diye konuştu.