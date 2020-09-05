Stano, günlük basın toplantısında soruları cevaplarken, AB'nin diyalogdan yana olan tutumunun değişmediğini belirterek, müzakerelerin başlaması gerektiğini vurguladı. Yüksek Temsilci Borrell'in mesajlarına dikkat çeken Stano "Tek taraflı adımlar, tehditler, açıklamalar yerine mevcut tansiyonu düşürmek için nihayet başlayan bir diyaloğumuz, görüşmelerimiz var" dedi. AB'nin birçok kez Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile dayanışma içinde olduğunu açıkladığını hatırlatan Stano "İlerleyebilmenin tek yolu diyalog ve görüşmeler. Sadece bunlar çözüm getirebilir, gerginliği azaltabilir. Bizim görmek istediğimiz bu" diye konuştu.
Akdeniz'de tek yol müzakere
05.09.2020 - 05:50 | Son Güncelleme: 05.09.2020 - 05:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Doğu Akdeniz konusunda temaslarda bulunduğunu, gerilimi düşürmenin tek yolunun "diyalog" olduğunu söyledi.
Etiketler : ab,avrupa birliği,doğu akdeniz,
729652 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/729652.aspx
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