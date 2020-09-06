Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremin büyüklüğünü 6.3 olarak açıklayan ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Şili'de meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeybatısındaki Ovalle kentinin 45 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Yerin 31 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntıda can kaybı olmadığı bildirildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.