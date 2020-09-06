Depremin büyüklüğünü 6.3 olarak açıklayan ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Şili'de meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeybatısındaki Ovalle kentinin 45 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Yerin 31 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntıda can kaybı olmadığı bildirildi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Şili’de 6.3 büyüklüğünde deprem
06.09.2020 - 11:37 | Son Güncelleme: 06.09.2020 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güney Amerika ülkesi Şili’de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğünü 6.3 olarak açıklayan ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Şili'de meydana gelen depremin merkez üssünün ülkenin kuzeybatısındaki Ovalle kentinin 45 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Yerin 31 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntıda can kaybı olmadığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : şili,deprem,
729921 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/729921.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER