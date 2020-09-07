Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya'nın kuzeyinde bulunan Gdansk şehrinden Yunanistan'ın Kalamata kentine uçmaya hazırlanan Ryanair havayoluna ait uçakta bulunan bir kadın yolcuda korona virüs tespit edildi. Kadın yolcu, uçağın kalkış için piste doğru gittiği sırada telefonundan Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi. Kadın, durumu hemen kabin görevlilerine bildirirken, pilot yolculara bir yolcunun sağlık problemi nedeni ile kalkışın gerçekleşemeyeceğini, beklemeleri gerektiğine dair anons yaptı.

Pilotun kuleyle yaptığı görüşme sonrası talihsiz kadını almak üzere Gdansk İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi Sanepid'e bağlı ekipler havaalanına intikal etti. Ekipler korona virüs tespit edilen kadın yolcu ve beraberindeki 2 kişiyi uçağın arka kapısından özel önlemler altında çıkarırken, uçakta bulunan yolcuların beklemesini istedi. 3 saatlik bekleyişin ardından Sanepid salgın tehlikesi nedeniyle havayolu şirketi görevlilerine uçuşun iptal edilmesi yönünde tavsiye verdi. Havayolu şirketi uçuşu iptal ederken, uçakta bulunan 100’den fazla yolcu ise evlerinde karantina altına alındı.

Öte yandan Polonya Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü verilerine göre ülkede bugüne kadar korona virüs teşhisi konulan kişi sayısı 71 bin 126 olurken, 2 bin 124 kişi hayatını kaybetti. Bakanlık, iyileşen hasta sayısını ise 55 bin 113 olarak açıkladı.