Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’da Komünist Parti (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, katıldığı programda Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kanelli, Türkiye ile ilgili itiraflarda bulunarak “Fransa’ya güvenmekle hata yapıyoruz” dedi. Milletvekili Kanelli, konuşmasında “Kimse bizi sevdiği için Yunanistan’a gelmiyor. Yunan çıkarları için ölmüyor” ifadesini kullandı. Miçotakis hükümetinin Doğu Akdeniz politikasını eleştiren Yunan vekil “Bazıları Yunanistan, Fransa ittifakı sloganını atıyor. Zamanında Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d’Estaing’ın buraya gelmesi için önündeki ağaçları kesiyorduk” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin çıkarlarına sahip çıkan stratejik akıl olduğunu dile getiren Kanelli şunları söyledi: Bana göre iki ciddi iletişim yanlışlığı yaptık. Erdoğan öyle, Erdoğan böyle. Erdoğan 20 yıldan beri içeride ve dışarıda ülkesi için yaptığı hamlelerle ayakta duran stratejik bir akıl. Türkiye bölgesel süper bir güç, buna itirazınız olamaz. Biz Yunanistan’ın adalar ülkesi olduğunu, hangi ada ana karaya ne kadar uzak veya yakın bunu tartışıyoruz, Yunanistan adalar ülkesi değil, hem anakara parçasından oluşan hem de adalardan oluşan bir ülke. Burada asıl mesele Türkiye’yi super güç yapan NATO. Buna bakmak lazım.