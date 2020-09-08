Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna uçak firması Antonov'un Üst Yöneticisi Oleksandr Los, Türk uçak endüstrisinin AN-178 uçağının üretim sürecinde yer alması gerektiğini söyledi. Geçen hafta Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerinden Sorumlu Bakanı Oleg Uruskiy başkanlığında bir heyetle Türkiye'yi ziyaret ettiğini aktaran Los “Ziyaretler benim için öğreticiydi. Türkiye'deki tersaneyi ziyaret ettik. Türkiye'nin yapmakta olduğu amfibi gemisini çok beğendim” dedi.

BAYKAR'A ÖVGÜ

Türkiye'deki füze endüstrisi ve Baykar şirketini de ziyaret ettiklerini belirten Los “Buradaki ürün odaklı yaklaşımdan çok etkilendim. Biz de Antonov'da bu yaklaşımı kullanıyoruz” dedi. Türkiye ve Ukrayna arasında havacılık sektörü alanındaki ilişkilerin 2013’te AN-158 için başladığını hatırlatan Los “Türk meslektaşlarım ve arkadaşlarımla o günden beri yakın temas içindeyiz. Bu sayede artık en yüksek seviyedeki yöneticiler AN-178 ortak üretimi için potansiyel ortaklığı konuşabiliyor” dedi. Ülkeler arasında savunma alanında gelişen ilişkiler olduğuna dikkati çeken Los, şöyle devam etti: Sadece savunma değil, pek çok başka alanda ortaklık için potansiyel var. Ticari alanda, yolcu uçağı mesela. Stratejik endüstriler sadece savunma ile ilgili değil, ekonomi ve finansı da kapsar.

AN-178 İÇİN TÜRK EKİPMANI ŞART

Los, Türk uçak endüstrisinin de bu ikame sürecinde yer alması gerektiğini kaydederek “2017'den beri şahsen Türkiye'deki ekipman firmalarını ziyaret ediyorum ve Türk polisine ve ordusuna gidecek olan AN-178'in özel parçalarının entegrasyonu için imkânları beraber değerlendiriyoruz. Bu sebeple Türk ekipmanı AN-178 için şarttır” dedi.

Dünyanın en büyük uçağı AN-225 Mriya'nın ikincisinin üretimine ilişkin Los “AN-225, 1980’lerin sonlarında üretilmiş bir uçak. Gövdesi mükemmel ama ekipman yenilenmeli. Bu konuda piyasadan pek çok talep var. Herkes ikinci uçağın olduğunu düşünüyor ama şu anda sadece gövdesi var. AN-225’in ikincisi gerçekleştirmemiz gereken bir görev” ifadelerini kullandı.