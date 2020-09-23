Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'ye, ABD ile Rusya'dan destek gelmeye devam ediyor. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, PKK/YPG ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) arasındaki gerginliği sona erdirmek için bölgede yoğun çaba sarf ediyor. Suriye'de teröristlerle görüşen Jeffrey, ardından Irak'a giderek Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Barzani, Erbil'deki konutunda kabul ettiği Jeffrey ile Kürt taraflar arasındaki yakınlaşmayı ele aldı. IKBY tarafından yapılan açıklamada "Jeffrey, ABD'nin Suriye'deki Kürt taraflar arasındaki görüşmelerden memnun olduğunu ve destek verdiğini iletti. Jeffrey, tarafların yakınlaşması, problemlerin çözülmesi için yapılan görüşmelerin gerçekleşmesinde oynadığımız olumlu rol dolayısıyla IKBY'ye teşekkür etti" denildi.

"OPERASYON OLMAYACAK" GÜVENCESİ

Öte yandan Jeffrey'in önceki günkü Suriye ziyaretinin detayları belli oldu. Yerel kaynaklardan edilen bilgiye göre Jeffrey, Haseke ve Deyrizor illerinde YPG/PKK elebaşları ve ENKS temsilcileriyle bir araya gelmişti. YPG/PKK ile ENKS'nin bir an önce uzlaşmaya varmasını isteyen Jeffrey'nin, Türkiye'nin bölgede terör örgütüne karşı yeni harekat düzenlemeyeceğini öne sürerek güvence verdiği öğrenildi. Jeffrey, Deyrizor'da ise YPG/PKK'nın sözde askerî konseyi ve mahallî meclis üyeleriyle buluştu.

40 KİŞİLİK HEYET BELİRLENDİ

Jeffrey'nin bölgeye ziyareti kapsamında, YPG/PKK'lı teröristler ile IKBY Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP) himaye ettiği ENKS, Karar Merci Heyeti oluşturdu. Kırk kişiden oluşan heyetin yarısını YPG/PKK, diğer yarısını ise ENKS belirledi.

RUS İLE ORTAK DEVRİYE

Rusya ile YPG, Suriye'nin kuzeyinde daha yakın bir ilişki boyutuna geçti. Rus askerleri, Rakka'dan Haseke bölgesine kadar M4 kara yolundaki araçlara eşlik edip trafiğin düzenli bir şekilde akışının denetlendiği bir devriye gerçekleştirdi. Bu devriyelerden birinde Rus askerî polisine ait zırhlı aracın içerisinden, üzerinde örgüte ait işaret ve hücum yeleği bulunan bir YPG'li indi. Teröristin, Rus askerleri ile gezdiği devriye, terör örgütünün Rusya ile ilişkilerini bir başka seviyeye taşıdı.