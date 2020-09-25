Hindistan’ın Mumbai kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel hayatı felç etti. Su baskınları nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kent genelinde bazı araçlar suya gömülürken bazıları da güçlükle ilerleyebildi.
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.
Mumbai’yi sel vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
25.09.2020 - 15:24 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’ın Mumbai kentinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle sel meydana geldi. Yollardaki araçlar sular altında kaldı.
Hindistan’ın Mumbai kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel hayatı felç etti. Su baskınları nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kent genelinde bazı araçlar suya gömülürken bazıları da güçlükle ilerleyebildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mumbai,
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