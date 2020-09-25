Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Mumbai kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel hayatı felç etti. Su baskınları nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kent genelinde bazı araçlar suya gömülürken bazıları da güçlükle ilerleyebildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.