Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusu, Irak-Suriye sınırındaki el-Velid kapısından 70 tırlık yeni bir askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Böylece ABD son iki haftada beş konvoy hâlinde en az 300 tırlık sevkiyat yaptı. Sevkiyatlarda zırhlı araçlar, üstü kapalı tırlar, akaryakıt tankerleri, mühimmat ve lojistik malzemeleri yer aldı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD yönetimi olarak Suriye'ye 720 milyon dolar ekstra insani yardım yapacaklarını duyurdu. Yardımların Suriye'de veya sınırlarda bulunan Suriyeliler için ekstra 720 milyon dolarlık insani yardım göndereceklerini bildirdi.