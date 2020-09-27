Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'da yaşayan Mısırlı muhalif Muhammed Ali "Barışçıl protestolara rağmen, İçişleri Bakanlığı (Giza'ya bağlı) el-Iyad'da üç kişiyi öldürdü" ifadelerini kullandı. Mısır yönetiminden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Sürgünde yaşayan Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali'nin yaptığı "rejim muhalifi gösteriler düzenlenmesi" çağrısı üzerine 20 Eylül'de başlayan eylemler artarak devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları da, yönetim aleyhtarı "Öfke Cuması" gösterilerine geniş katılım sağlanması için halka sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu. Ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi destekleyen "Darbeyi Ret ve Meşruiyet için Ulusal Koalisyon" da Sisi muhalifi halk hareketinin yanında yer aldığını duyurmuştu.