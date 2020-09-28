Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ATİB merkezine yönelik saldırıya tepki göstererek, "Vatandaşlarımızın gelişmeler nedeniyle huzursuz olduklarının bilincindeyim ancak hiç merak etmesinler Büyükelçilik olarak Avusturya makamları ile gerekli temasları kurmakta ve gereken adımları atmaktayız" dedi. Yaşanan gelişmeye ilişkin emniyet güçleriyle irtibata geçildiğini ifade eden Yılmaz, polisin saldırıyı araştırdığını, fail ya da faillerin en kısa sürede yakalanacağına olan inancını dile getirdi.