Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ATİB merkezine yönelik saldırıya tepki göstererek, "Vatandaşlarımızın gelişmeler nedeniyle huzursuz olduklarının bilincindeyim ancak hiç merak etmesinler Büyükelçilik olarak Avusturya makamları ile gerekli temasları kurmakta ve gereken adımları atmaktayız" dedi. Yaşanan gelişmeye ilişkin emniyet güçleriyle irtibata geçildiğini ifade eden Yılmaz, polisin saldırıyı araştırdığını, fail ya da faillerin en kısa sürede yakalanacağına olan inancını dile getirdi.
Viyana'da PKK'dan camiye saldırı
28.09.2020 - 05:50 | Son Güncelleme: 28.09.2020 - 05:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi’ne terör örgütü PKK yandaşları saldırıda bulundu.
Etiketler : viyana,viyana cami,pkk,
735008 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/735008.aspx
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