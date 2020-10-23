Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, 2011’de Eastville’de Celalabad İslam Merkezi’nin duvarına pembe maskeli bir goril resmi çizmişti.

Bölgenin sembolü haline gelen resim geçen ay birden ortadan kaybolmuştu.

Herkes ne olduğunu merak ederken 1,5 metreye 0,8 metre boyutlarında 100 kiloluk parçanın müzayedede satılmak üzere kaldırıldığı ortaya çıktı. İslam Merkezi’nin sahibi Saeed Ahmed, “Parçayı hem korumak hem de gelir elde etmek için satmak istiyoruz. Satıştan elde ettiğimiz gelir, Bristol bölgesinde yardım kuruluşlarına verilecek” dedi.

Banksy, 10 yıldır başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen sanatçı.

Gerçek kimliği bilinmiyor.

Banksy, sanatçının eserlerinde kullandığı imzasıdır.