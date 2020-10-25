Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fox News televizyonuna konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Evet, bunu yapmaya hazırız. Bunu defalarca söyledim. Bugün dahi ateşkes konusunda anlaşmaya hazırız. Fakat aynı zamanda Ermenistan Başbakanı, ABD, Rusya ve Fransa'nın ortaklaşa geliştirdiği ilkelere bağlı olduklarını beyan etmeli" diye konuştu.



Aliyev, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin tanınmamış Dağlık Karabağ'da çatışmalar süresince Ermenistan'a ait 6 adet S-300 hava savunma sistemini imha ettiklerini belirtti. Aliyev, "İnsansız hava araçlarımız (İHA) Ermeni tanklarını ve diğer askeri araçları yok ediyor. Şimdiye kadar 230'dan fazla tank, 6 adet S-300 hava savunma sistemi ve yüzlerce zırhlı aracı imha ettik. İHA’ları sivillere karşı kullanmıyoruz. Bu yöndeki bilgiler yanlış” ifadelerini kullandı.