Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel basında çıkan habere göre, muhalif partilerden Değişim ve Şeffaflık İttifakı lideri Zitto Kabwe, partinin Genel Sekreter Yardımcısı Mazrui'nin kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırıldığını açıkladı. Mazrui'nin Zanzibar'daki evinden parti ofisine giderken kaçırıldığı kaydedildi. Kabwe, "Mazrui arabasıyla bilinmeyen bir yere götürüldü. Kendisinin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

SEÇİMLER 28 EKİM'DE

Ulusal Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 28 Ekim'de yapılması kararını aldı. Tanzanya'da genel seçimler 5 yılda bir düzenlenirken Ekim 2015'te yapılan seçimlerden galibiyetle çıkan John Magufuli, Kasım 2015'ten bu yana Devlet Başkanlığı görevini yürütüyor. Müslüman Samia Hassan Suluhu da ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı Yardımcısı.