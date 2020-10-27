Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletindeki Peşaver kentinde yerel saatle 08.30’da bir medresede ders sırasında patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlamada en az 7 öğrencinin hayatını kaybettiği 100 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Polis saldırıda 5 kilogram patlayıcı kullanıldığını açıklarken, bir görgü tanığı ise patlamadan kısa bir süre önce binanın girişinde çantasında patlayıcı olan bir kişiyi gördüğünü ifade etti.



Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.