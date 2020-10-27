52 yaşında Oscar ödüllü aktör, Instagram hesabından, “Kalbim bir milyon parçaya bölündü. DeOndra geçiş yaptı. Geçiş yaptı diyorum çünkü o hep sağ kalacak” paylaşımını yaptı. Uzun mesajında kız kardeşinin hayat dolu olduğunu belirten Foxx, “Kalbimde bir delik bıraktın. Bu deliği senin hatıralarınla dolduracağım. Tüm hücrelerimle seni seviyorum” ifadesini kullandı. Çoğu ünlü, mesaj sonrası Foxx’a taziyelerini bildirdi.
Jamie Foxx, down sendromlu kız kardeşini kaybetti
27.10.2020 - 13:01 | Son Güncelleme: 27.10.2020 - 13:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü Amerikalı aktör Jamie Foxx’un down sendromlu kız kardeşi DeOndra Dixon, 36 yaşında hayatını kaybetti.
Etiketler : Jamie Foxx,
742093 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/742093.aspx
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