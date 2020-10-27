Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

52 yaşında Oscar ödüllü aktör, Instagram hesabından, “Kalbim bir milyon parçaya bölündü. DeOndra geçiş yaptı. Geçiş yaptı diyorum çünkü o hep sağ kalacak” paylaşımını yaptı. Uzun mesajında kız kardeşinin hayat dolu olduğunu belirten Foxx, “Kalbimde bir delik bıraktın. Bu deliği senin hatıralarınla dolduracağım. Tüm hücrelerimle seni seviyorum” ifadesini kullandı. Çoğu ünlü, mesaj sonrası Foxx’a taziyelerini bildirdi.