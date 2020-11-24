Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 402 bin 32 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 59 milyon 515 bin 380'e çıkarken virüs saptanan 41 milyon 157 bin 160 kişi sağlığına kavuştu.

Tedavileri devam eden 16 milyon 956 bin 188 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12 milyon 777 bin 174 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 263 bin 687 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 177 bin 840), Brezilya (6 milyon 88 bin 4), Fransa (2 milyon 144 bin 660), Rusya (2 milyon 114 bin 502), İspanya (1 milyon 606 bin 905), İngiltere (1 milyon 527 bin 495), İtalya (1 milyon 431 bin 795), Arjantin (1 milyon 374 bin 631), Kolombiya (1 milyon 254 bin 979), Meksika (1 milyon 49 bin 358), Peru (950 bin 557), Almanya (946 bin 648), Polonya (876 bin 333), İran (866 bin 821), Güney Afrika (769 bin 759), Ukrayna (635 bin 689), Belçika (559 bin 902), Şili (542 bin 80), Irak (537 bin 457) ve Endonezya (502 bin 110)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (169 bin 541), Hindistan (134 bin 254), Meksika (101 bin 926), İngiltere (55 bin 230), İtalya (50 bin 453), Fransa (49 bin 232), İran (45 bin 255), İspanya (43 bin 131), Arjantin (37 bin 122), Rusya (36 bin 540), Peru (35 bin 641), Kolombiya (35 bin 479), Güney Afrika (20 bin 968), Endonezya (16 bin 2), Belçika (15 bin 755), Şili (15 bin 106), Almanya (14 bin 583), Polonya (13 bin 774), Ekvador (13 bin 225), Türkiye (12 bin 511), Irak (11 bin 996), Kanada (11 bin 521), Ukrayna (11 bin 75) ve Romanya (10 bin 177)."