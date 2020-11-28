Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Akdeniz Diyalogları'ndaki bir oturuma telekonferans aracılığıyla katılan Gargaş, Türkiye-BAE ilişkileri ve İsrail ile normalleşme anlaşması sorularını cevapladı. Ekonomisi büyük ancak küçük ülke olduklarını, bütün adımlarını dost ve müttefik ülkelerle attıklarını öne süren Gargaş, Türkiye'nin Arap dünyasının iç işlerine müdahale ettiğini iddia etti. Gargaş, Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'ye karşı Mısır, Fransa ve Yunanistan ile çalışıp kendi jeostratejik bölgeleri olmayan alanlarda pozisyon aldıklarını itiraf etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülüğünde İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmasına başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ın nasıl reaksiyon göstereceği sorusuna Gargaş şu cevabı verdi: Barış anlaşmasının gerçekleştirilmesinde Trump yönetimi önemli bir role öncülük etti. Ancak ABD'nin seçilmiş başkanı Biden da hemen hızlı bir şekilde anlaşmaya destek verdi. Bizim burada bilmemiz gereken Trump ve Biden'ın siyaseti değil; Amerika politikası olduğudur. Bu da bize çok yardım edeceğine benziyor.