Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında vaka sayısı 65 milyona yaklaşırken ilaç firmaları da aşı çalışmalarına hız verdi. Son olarak dün Avrupa İlaç Ajansı’na başvuru yapan ABD’li Pfizer ile Alman BioNTech’'e bugün İngiltere’den güzel haber geldi. İngiltere’de, Pfizer-BioNTech tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşı onaylandı. Yüzde 95 etkinlik gösteren aşının yaygın kullanımını onaylayan ilk ülke İngiltere oldu. İngiltere'de ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluş İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), konuya ilişkin açıklamasında, yüzde 95 koruma sağlayan aşının kullanıma sunulmasının güvenli olduğunu duyurdu.

Aşılama başlayabilir

Yüksek öncelikli gruplardaki kişiler için aşılama işleminin birkaç gün içinde başlayabileceği ifade ediliyor.



İngiltere halihazırda 40 milyon doz sipariş etti. Aşıların 2 doz halinde yapılması göz önünde tutulursa, 20 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor. İlk dozların birkaç gün içinde İngiltere’ye varması bekleniyor.



Ancak uzmanlar, aşılama başlasa da halkın korona virüs önlemlerine dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.