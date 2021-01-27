Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu “İngiltere'de mutasyonlu koronavirüs yayılmaya devem ettiği için Ürdün ve Mısır dâhil olmak üzere bütün sınır geçişlerini kapatacağız. Alınan kararı yarın uygulamaya başlayacağız. Bu kararı, aşılamanın başarılı bir şekilde yapılmasını sağlamak, ülkede ekonomik ve günlük hayatın normale döndrümek için aldık. Mutasyonlu virüsün İsrail'e girmemesini sağlamalıyız” ifadesini kullandı. Öte yandan, İsrail, bu haftanın başlarında Ben Gurion Havaalanı'nı kapatarak 31 Ocak'a kadar ülkedeki bütün uçuşları askıya almıştı. İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri "Ürdün Nehri, Taba ve Arava dâhil olmak üzere kara sınır geçişleri İsrailliler ve yabancılara kapatıldı” dedi.