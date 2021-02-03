Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhbar üzerine gelen kurtarma ekipleri, 3 metre uzunluğundaki timsahın çenesini iple bağlamaya çalıştı. Ekip, uzun uğraşlar sonrası timsahın ağzını bağlamayı başardı. Havuzdan çıkarılan ve çırpınmaya başlayan timsahın sakinleşmesi için yüzüne beyaz bir örtü örtüldü. Jacob Breytenbach, “Madem timsahlar giriyor, bir daha havuza girmem” dedi. Wild Heart Yaban Hayatı Vakfı, “Timsah, yakınlardaki nehirden gelmiş olabilir. Güvenli bir şekilde çıkarıldı ve emin bir yere bırakıldı. Kontrol edildikten sonra doğaya bırakılacak” açıklamasını yaptı.

