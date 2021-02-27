Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı süren protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, gösterilerde ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Myanmar basınında yer alan haberlere göre, Monwya kentinde düzenlenen protestolara polis, gerçek mermi ve patlayıcı maddeler kullanarak müdahalede bulundu.

Polisin müdahalesi sonucu onlarca protestocu yaralanırken, vücuduna mermi isabet eden bir sağlık çalışanı kadın hayatını kaybetti.

Protestocuların sosyal medyada paylaştığı videolarda güvenlik güçlerinin bir grup göstericiye diz çöktürüp silah doğrulttuğu görüldü.

Yangon ve Mandalay şehirlerinde ise meydanlara kurulan polis barikatlarından ötürü darbe karşıtı gösterilere katılım az oldu.

6 Şubat'tan bu yana süren darbe karşıtı protestolarda Yangon'da 1, Mandalay'da 5 kişi güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti.

İş bırakma eylemleri banka işlemlerini yavaşlattı

Öte yandan askeri yönetimi protesto kapsamında ülkede farklı sektörlerden çok sayıda çalışanın başlattığı iş bırakma eylemleri, Myanmar'daki bankacılık işlemlerini olumsuz etkiledi.

Myanmar Now sitesine konuşan bir banka yöneticisi, son iki haftadır birçok personelin iş bırakması nedeniyle büyük çaplı finansal işlemlerin yapılamadığını belirterek "Para akışları durma noktasına geldi." dedi.

Askeri yönetimin internet erişimine getirdiği yasakların da banka işlemlerini yavaşlattığını vurgulayan banka yöneticisi, çok sayıda uluslararası para transferinin bu sebeple gerçekleştirilemediğini kaydetti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanmasından ötürü darbe karşıtı gösteriler daha kitlesel ve geniş katılımla yapılmıştı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.