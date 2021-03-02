Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı faaliyete geçti. Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yanardağda patlama meydana geldiği bildirildi. Yanardağın geçtiğimiz yılın Ağustos ayından bu yana ilk büyük patlamayı kaydettiği, gökyüzüne 5 kilometreye kadar kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Yaşanan olayla ilgili can kaybı bildirilmezken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yanardağdan yükselen dumanın gökyüzünü kapladığı görüldü.
Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama
02.03.2021 - 10:50 | Son Güncelleme: 02.03.2021 - 10:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Endonezya'da bulunan Sinabung Yanardağı kül ve duman püskürttü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sinabung Yanardağı,
771545 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/771545.aspx
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