Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz ile foto muhabiri Mustafa Haruf ve kameraman Fayiz Ebu Rumeyle'den oluşan AA ekibi, Haredilerin yoğun olarak yaşadığı Batı Kudüs'teki Mea Şearim Mahallesi'nde haber çekimi esnasında saldırıya uğradı.

Sokak röportajı sırasında araçlarına saldırı olduğunu öğrenen AA ekibi, derhal aracın bulunduğu noktaya gitti.

Aracın ön camları, ön kısmı ve plakasının kırıldığını, içine taş ve pisliklerin atıldığını gören gazeteciler polisi aradı.

- Harediler taş ve sopalarla AA ekibine saldırmaya çalıştı

Polisin geldiği olay yerinde toplanan bir grup Haredi, o sırada ellerindeki taş ve sopalarla AA ekibine saldırmaya çalıştı.

Olaydan zarar görmeden kurtulan AA ekibi, saldırganlar hakkında şikayette bulundu.

- İsrail polisinden açıklama

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Mea Şearim Mahallesi'nde Türk habercilerin saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, AA ekibine ait aracın camlarının kırıldığı ve araca hayvan pislikleri atıldığı kaydedildi.

Polisin olay yerine gelerek habercilerin saldırıdan kurtarıldığı ifade edilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisine yer verildi.