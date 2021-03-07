Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Bilgen

Suriye'nin El-Bab ve Cerablus kırsalına yapılan füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı beşe yükseldi. Otuz kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili Suriye Millî Ordu Sözcüsü Yusuf Hammud, füzelerden dördünün balistik nitelik taşıdığını ve Akdeniz'de bulunan Rus gemilerinden fırlatıldığını söyledi. Sözcü Hammud, Esad'ın Halep kırsalındaki Kuveyris askerî üssünden de Toschka tipi füzeler atıldığını belirtti. El-Bab kırsalı Tarhim bölgesinde yaşayan köylüler, patlamayan İskender füzesi buldu. Traktöre yüklenen balistik füze, askeri birimler tarafından bölgeden götürüldü. Kırsal alana düşen dev füze, katliam girişiminin boyutlarını gözler önüne serdi.

250 KAMYON YANDI

Hedef alınan noktalarda, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana gelmişti. Sivil Savunma ekipleri saldırıda yaklaşık olarak 250 kamyonun yandığını açıkladı.

MANİDAR TARİH

İdlib'de devam eden çatışmalar, 5 Mart 2020 tarihinde Türkiye ve Rusya'nın müşterek mutabakatı ile durmuştu. Fırat Kalkanı bölgesine yapılan saldırıların, anlaşmanın birinci yıl dönümünde gerçekleşmesi dikkat çekti.