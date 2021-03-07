Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'den KKTC'ye deniz altından askı borularla su temin edilmesi projesinin en önemli adımı olan Anamur'daki Alaköprü Barajı'nın temelinin atılışının 10'ncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Bugün ayrıca Ulusal Birlik Partisi (UBP) Onursal Başkanı Derviş Eroğlu’nun da doğum günü olduğunu belirten Tatar, “Bizler 2009 yılında Sayın Eroğlu'nun kabinesinde bakan olarak yer alırken parti seçim bildirgemizde olduğu gibi hükümet programımızda da KKTC'ye Türkiye'den su temin edilmesi projesi yer alıyordu. Sayın Eroğlu bu projeye büyük önem atfetti. Sonra rahmetlik Sayın İrsen Küçük Başbakan oldu ve o da bu proje ile bizler gibi özel olarak ilgilendi. Bu proje hızla ilerledi ve anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük ilgi ve destekleri ile gerçekleşti” dedi.



KKTC'nin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak ‘Asrın Projesi’nin 28 Ekim 2015'te açıldığını hatırlatan Tatar, “Bugün artık su sorunumuz yok. Güzelyurt ve Mesarya ovalarına bu suyun nasıl verileceğini konuşuyoruz. Dünden bugüne nasıl geldik iyi bilmeliyiz. Anavatan Türkiye ile yürümeye devam etmeliyiz. Bu vesile ile bir kez daha Sayın Erdoğan'a yeniden teşekkürlerimizi sunar, 3'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Derviş Eroğlu'na sağlıklı, nice yaşlar diler, Sayın İrsen Küçük'ü rahmetle anarım” ifadelerini kullandı.