Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre ülkede son 24 saatte 4 bin 252 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 509 bin 445’e yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 255 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 72 bin 189'a ulaştı. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 319 bin 600 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelindeki aktif vaka sayısı 117 bin 656 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.06 olarak tespit edildi.

Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 2 bin 816, solunum cihazına bağlı hasta sayısı bin 578 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı ise 80.29 olarak açıklandı.

Ülke genelinde 80 yaş ve üzeri ile bakıcı ve sağlık personeline yönelik 27 Aralık'ta başlatılan aşı kampanyasında 7 milyon 654 bin 623 kişi aşılanırken, 2 milyon 484 bin 408 kişiye ise aşının ikinci dozu yapıldı.