Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kılavuz, artan talebe binaen yayımlandı. Aşı olanların sayısı her geçen gün ararken bunlar, aile ziyaretleri, seyahat ve benzeri konularda daha fazla özgürlük istiyorlardı. Kılavuza göre, aşı olanlar aşı olmamış tek bir ferdin kaldığı düşük riskteki kişileri ya da aşı olan yaşlılar sağlıklı çocuk veya torunlarını ziyarete gidebilecek. CDC, yine de Amerikalıların seyahatten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu. ABD’de şimdiye kadar 30,7 milyon kişi aşılandı. Bu da nüfusun yüzde 9,2’sine tekabül ediyor.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, bunun normalleşme yönünde atılmış ilk adım olduğunu söyledi. Kurum, aşılanmış insanların umuma açık olan yerlerde maske ve sosyal mesafe tedbirlerine riayet etmeye devam etmesi gerektiğini bildirdi.