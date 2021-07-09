Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, "Çinli şirketlerin yasal haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm önlemleri alacaklarını" ve "ABD’nin Çin’in içişlerine müdahale etme girişimlerini engelleyeceklerini" belirtti.

BİRÇOK YATIRIMCIYA ZARAR VERİYOR

ABD’yi ticari ve ekonomik konuları siyasallaştırmakla suçlayan Vang, yaptırımların ABD’deki ve diğer ülkelerdeki birçok yatırımcıya zarar verdiğini ifade etti.

ABD’nin yaptırımları genişletme kararının ardından Dow Jones ve FTSE Russel, 20 civarında Çinli şirketi endekslerinden çıkaracağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, 3 Temmuz’da imzaladığı kararname ile bazı Çinli firmaları yaptırım listesine eklemişti.

Böylece Amerikalıların yatırım yapmasının yasaklandığı Çinli şirketlerin sayısı 59’a yükselmişti.

ABD Çin'den gönderilen tohum paketleri nedeniyle soruşturma başlattı ABD'de, yüzlerce kişiye Çin'den sipariş edilmemiş tohum paketlerinin gönderilmesinin ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ABD Çin hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya alacak ABD Ulaştırma Bakanlığı, Çin hava yolu şirketlerinin tarifeli ABD uçuşlarının askıya alınacağını bildirdi.