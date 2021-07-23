Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya'nın bağımsız ilaç düzenleme kurumu Terapötik Ürünler İdaresi'nden yapılan açıklamada "12 ila 15 yaş grubundakilerle yapılan klinik çalışmalar da dahil olmak üzere, güvenlik ve etkinliği destekleyen mevcut verilerin dikkatli şekilde değerlendirilmesinin ardından Pfizer/BioNTech’in Kovid-19 aşısının geçici kullanımına onay verilmiştir." denildi.

TGA, daha önce Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen "BNT162b2" adındaki Kovid-19 aşısının 16 yaş üzerindeki Avustralyalılara uygulanmasını onaylamıştı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avustralya Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt, "TGA, bu yaş grubuna uygulanacak Pfizer aşısı için onay vermeden önce yerel ve uluslararası kanıtları kapsamlı ve bağımsız olarak değerlendirdi." dedi.

915 AVUSTRALYALI HAYATINI KAYBETTİ

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da virüse yakalanan 32 bin 579 Avustralyalıdan 915’i hayatını kaybetti. Son haftalarda Delta varyantının yükselişe geçtiği ülkedeki 1700 aktif vakadan 30’u yoğun bakımda olmak üzere 155 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Pfizer/BioNTech, üçüncü doz aşı izni için FDA'ya başvuracak ABD ilaç firması Pfizer’ın Alman ortağı BioNTech ile ürettiği koronavirüs aşısının üçüncü doz uygulaması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapacağı açıklandı.