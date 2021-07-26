Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada onaylanan ilk Covid-19 aşısını Pfizer ile birlikte geliştiren BioNTech'in CEO'su Prof. Uğur Şahin, Delta varyantı ve üçüncü doz aşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞIYA İHTİYAÇ DUYULMAYABİLİR

Wall Street Journal’a açıklamalarda bulunan Uğur Şahin, bazı kişilerde aşılamadan yedi ay sonra antikor seviyeleri düşse bile çoğu ağır hastalığa karşı korunmanın devam ettiğini belirterek, henüz üçüncü doza ihtiyaç duyulmayabileceğini söyledi.

KARARI HÜKUMETLER VERMELİ

Şahin, her ülke hükümetinin bu konuda kendi kararını vermesi gerektiğini dile getirerek, "Ülkeler, kırılgan ve riskli gruptaki insanlara ekstra doz aşı verip vermeme konusunda kararı kendileri almalı" dedi.

Güçlendirici olarak bilinen üçüncü doz aşının kullanılıp kullanılmaması konusunda halka tavsiye vermeyeceğini belirten Prof. Şahin, "Bu tartışma bizsiz devam etmeli. Biz sadece veri sağlayacağız ve hükümetlerin bize ne istediklerini söylemeleri gerekecek" dedi.

İSRAİL'İN VERİLERİNİ DOĞRULADI

Öte yandan Şahin, geçtiğimiz hafta İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ve çok konuşunan 'aşılarının Delta varyantına karşı normale göre daha düşük koruma sağlaması' konusunu değerlendirdi. Şahin, İsrail'de ortaya çıkan verileri doğrulayarak, "Aşının koronavirüse karşı bağışıklığı düşüyor" dedi.

İSRAİL NE SÖYLEMİŞTİ?

İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan araştırmada, BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisinin koronavirüsün orijinal haline kıyasla daha düşük olduğu belirtilmiş, Delta varyantı vakaları üzerinde yapılan çalışmada ise iki doz BioNTech - Pfizer koronavirüs aşısının enfeksiyon riskini azaltmada yüzde 39, semptomatik hastalık riskini azaltmada yüzde 40 etkili olduğu açıklanmıştı.

Bununla birlikte araştırmada, aşının hastalığı ağır geçirme oranını ise yüzde 91 oranında engellediği bildirilmişti.

Uğur Şahin formülü verdi: Pandemiden çıkışın yolu BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, pandemiden tam manasıyla kurtulmak için gereken formülü açıkladı.

Prof. Dr. Şahin'den 'Delta varyantı' açıklaması Alman BioNTech firmasının CEO’su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD’li Pfizer ile birlikte geliştirilen koronavirüs aşısının, delta varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı. Geliştirilen aşının yeni varyantlara karşı etkisinin sürekli takip edildiğini belirten Şahin, “Şu anda aşımızın dolaşımdaki varyantlara ayarlanması gerektiğine dair bir gösterge yok.” dedi.