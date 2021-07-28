Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmî ziyarette bulunan Kazımi'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Biden, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısı düzenledi. ABD'nin Irak'taki muharebe misyonunun yıl sonuna kadar resmen sona ereceğini açıklayan Biden, iki ülke arasındaki ortaklığın ise devam edeceğini belirtti. Biden "Irak'taki rolümüz, hazır olmak, eğitmeye devam etmek, destek olmak, yardım etmek ve ortaya çıktıkça DEAŞ ile mücadele etmek olacak" diye konuştu. Irak Başbakanı Kazımi ise, ülkesinin ABD ile stratejik ortaklığı olduğunu vurgulayıp, iş birliğinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Irak’taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 92’ye yükseldi Irak’taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısının 28 artarak 92’ye yükseldiği bildirildi