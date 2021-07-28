Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Gantz, "stratejik bir diyalog yürütmek için" söz konusu ziyareti gerçekleştirecek. Haberde, ikili görüşmede, NSO'daki siber güvenlik konusu başta olmak üzere İran’ın nükleer anlaşması ve Lübnan'daki kritik durumun ele alınmasının beklendiği ifade edildi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iki gün önce, İsrail merkezli "NSO Group" şirketinin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım konusunda İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten resmî açıklama istedi. Macron'un Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde, konuyla ilgili duyduğu rahatsızlığı ifade ettiği kaydedilmişti. Bennett ise Macron'a konunun en üst düzeyde soruşturulacağı ve istenen sonuçların yakında açıklanacağı sözünü vermişti.

İsrailli firmanın casus yazılımını en az 10 hükümet kullanıyor İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım aracılığıyla küresel çapta gazeteci, aktivist, avukat ve siyasilerin hedef alındığı öne sürülerek, en az 10 hükümetin bu şirketin müşterisi olduğu iddia edildi.

