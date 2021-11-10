Türkiye Gazetesi

Belarus üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan binlerce göçmenin Polonya ve Litvanya sınırında bekleyişi sürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy düzenlediği basın toplantısında, Belarus üzerinden gelen göç dalgasının ülkelerine sıçramaması için sınırlardaki güvenliği artıracaklarını duyurdu. Monastırskiy, "Bugün Belarus ile olan sınır bölgelerimizde güvenliği artırma kararı aldık.

KANUN DIŞI GÖÇMEN DALGASINA HAZIR OLACAĞIZ

Bölgeye jandarma ve polis ekiplerinden oluşan kolluk kuvvetleri sevk edilecek. Kanun dışı göçmen dalgasına hazır olacağız ve cevabımız kanun çerçevesi içerisinde sert olacaktır" dedi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan Ukrayna'nın Belarus ile bin 84 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor.

4 göçmenin Almanya hayali kabusa döndü! Almanya'ya gitme vaadiyle dolandırılan 4 Filistinli, Afgan fidye çetelerinin eline düştü. İşkence gören Filistinliler, çetenin elinden balkondan atlayarak kurtuldu.

Her yolu deniyorlar: Göçmenlerin ABD'ye ulaşmak için yürüyüşü devam ediyor Meksika üzerinden ABD sınırlarına ulaşmak isteyen binlerce Orta Amerikalı göçmenler, Ulusal Muhafızların engellemelerinden dolayı rotalarını değiştirdi. Binlerce göçmen, engellemelere rağmen farklı bölgelerden yürüyüşlerini devam ettiriyor.