Türkiye Gazetesi

Rusya’da 1917'deki Bolşevik İhtilali sonrasında son Rus İmparatoru 2. Nikolay kurşuna dizilirken hanedan mensupları sürgüne gönderilmişti. İmparatorun “St Petersburg Kraliçesi” lakabıyla anılan teyzesi Büyük Düşes Maria Pavlovna’nın 244 parça mücevheri de İngiliz antikacı arkadaşı Albert Henry Stopford tarafından gazetelere sarılarak Londra’ya kaçırılmıştı.

CENEVREDE DÜZENLENEN MÜZAYEDE DE SATILDI

Bu mücevherlerden safir ve elmas broş ve buna uygun kulak klipsleri de dahil bir kısmı, Sotheby's müzayede evi tarafından İsviçre’nin başkenti Cenevre'de düzenlenen müzayedede 879.000 dolara satıldı. Sürgünde Paris’e yerleşen Pavlovna bir daha mücevherlerine kavuşamamıştı.

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Kraliçe Antoinette'in ayakkabısı müzayedede 43 bin 750 avroya satıldı Fransa'nın son kraliçesi Marie Antoinette'in ayakkabısı müzayedede 43 bin 750 avroya satıldı.