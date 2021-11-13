Türkiye Gazetesi

Çevre felakletleri insan yaşamını tehdit etmeye devam ederken, günlük yaşama da kötü etkileri yansımaya başladı. Çevre kirliliğinde dünyada yüksek sıralarda olan Hindistan'ın başkentinde, hava kirliliği eğitime 1 hafta ara verilmesine neden oldu.

"ACİL DURUM BENZERİ BİR DURUM"

Yeni Delhi başbakanı Arvind Kejriwal, gazetecilere verdiği demeçte, başkentteki hava kirliliğine karşı alınan tedbirleri duyurdu. Kejriwal, "acil durum benzeri bir durumla" karşı karşıya olunduğunu itiraf ederek, "Okullar bir hafta kapalı kalacak ve dersler çevrim içi yapılacak." dedi. İnşaat faaliyetlerinin 14 Kasım'dan 17 Kasım'a kadar durdurulduğunu vurgulayan Kejriwal, kamu çalışanlarının da işlerini bir hafta boyunca evden sürdüreceğini kaydetti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GÜNDEMDE

Kejriwal, söz konusu tedbirlerle hava kirliliği nedeniyle karşı karşıya kalınan "acil durum benzeri durumla" mücadele edilmesinin amaçlandığına işaret ederek, Yüksek Mahkemeye sokağa çıkma yasağı uygulanması teklifinde bulunacaklarını belirtti. Kejriwal, hava koşullarının ağırlaşması halinde ilave tedbirlerin yürürlüğe konulacağını ifade etti.

Hava kirliliği son yıllarda Yeni Delhi'nin en önemli sorunlarının başında geliyor. Şehir, dünyanın en kirli başkentlerinden biri olarak gösteriliyor.

2019'da yapılan bir araştırmada Hindistan'ın hava kirliliğinin ülkede 1,2 milyondan fazla kişinin ölümünde etkili olduğu öne sürülmüştü.

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü (EPIC) tarafından yayınlanan bir çalışma ise Hindistan’da tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliğinin milyonlarca insanın yaşam süresini 9 yıla kadar kısaltabileceğini ortaya koymuştu.

Yeni Delhi'de özellikle kasım-ocak aylarında çiftçilerin anız yakması, şehirdeki kömürle çalışan tesislerin ve endüstriyel işletmelerin faaliyetleri nedeniyle hava kirliliği en yüksek seviyelere ulaşıyor.

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