Türkiye Gazetesi

Büyük çaplı yakıt krizi yaşayan İngiltere, Covid-19 vakalarında da uzun süre dünyadaki en kötü ikinci ülke olarak kaldı. Bu durum turist olarak İngiltere’ye gelenlerin sayısında büyük azalmaya yol açtı. Visit Britain adındaki milli turizm idaresi, İngiltere’yi ziyaret edenlerin sayısının 2019’da 40,9 milyon iken 2020’de 11,1 milyona düştüğünü bildirdi. Bu da yüzde 73’lük bir düşüşe tekabül ediyor.

İNGİLTERE'DE REKOR DÜŞÜŞ

2021’de ise durum daha da kötüleşti ve ülkeyi sadece 7,4 milyon kişi ziyaret etti. 2019’a göre düşüş de yüzde 82 oldu. İngiltere’de turist sayısı azalırken Avrupa’nın diğer ülkelerinde 2021 senesinde 2020’ye göre artış kaydedildi. Komşu Fransa’da bu sene turist sayısında yüzde 34,9 artış meydana geldi ve ülke 43 milyar dolar turizm geliri elde etti. CNN, İspanya ve Türkiye’de 2019 rakamlarına göre uçak seferlerinin sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 74 arttığını bildirdi. Yunanistan ise geçtiğimiz ay turizmde neredeyse pandemi öncesi seviyelere ulaştı. Ülkeye yazın Ağustos 2019’daki rakamların yüzde 86’sı nispetinde turist geldi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth hastalığının ardından ilk kez bir törene katılacak İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth bir süredir doktor tavsiyesi üzerine istirahat ediyordu. Kraliçe iki hafta sonra ilk kez bir törene katılacak.