Türkiye Gazetesi

Japonya güvenlik tedbirlerini çeşitlendirmek amacıyla “çok boyutlu, entegre savunma” kavramını ulusal savunma programına dahil etmişti. Japonya’dan yeni siber güvenlik adımı geldi. Ülkesinin uydularına yönelik tehditleri belirlemek ve önlemek amacıyla yeni bir uzay savunma birimi kurulacağını açıklayan Japonya Savunma Bakanı Nobua Kishi, ülkenin batısındaki Öz Savunma Kuvvetleri‘nde (SDF) kurulacak. Elektromanyetik dalgalar yoluyla uydulara yöneltilebilecek tehditleri belirleme ve önlemede kullanılacağını belirten Kishi, "Operasyonlarımızı dış uzay, siber uzay ve elektromanyetik alan gibi konularda genişletirken, uzayın istikrarlı bir şekilde kullanımını güvence altına almak büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

2023’TE FAALİYETE GEÇECEK

Japonya daha önce Yamaguchi eyaletinde bir uzay savunma birimi inşa etmeye başlamış, 2023'te faaliyete geçmesi beklenen ve bir uzay radarını içinde barındıran birimin, Rusya ve Çin’in diğer ülkelerin uydularına zarar verebilecek teknolojiye sahip "katil uydularının" yanı sıra insan yapımı nesnelerin ve parçalarının oluşturduğu uydular ile diğer uzay görevleri için ciddi tehdit oluşturan "uzay çöplüğünü" takip edeceği kamuoyuna yansımıştı. Japonya'nın gerekli olması halinde ilgili ABD birimleri ile de bilgi paylaşımında bulunacağı belirtilmişti.

Japonya'da kuş gribi tehlikesi geri döndü: Uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı Japonya, 2 eyaletinde çıkan ve bulaşıcılığı yüksek seviyede olan kuş gribi vakalarının yükselmesi üzerine, Sağlık Bakanlığı tarafından uyarı seviyesi en üs düzeye çıkarılarak karantina başlatıldı.