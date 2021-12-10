Türkiye Gazetesi

Hindistan’da bir maymuna ait renkli görüntüler sosyal medyada viral oldu. Söz konusu maymunun eline aldığı bıçağı taş kullanarak bilediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

"SAVAŞA HAZIRLIK YAPIYOR GİBİ"

Hindistan’da kaydedilen görüntülerde, bir maymunun eline aldığı bıçağı önündeki taşa sürterek bilediği anlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Maymunun bıçağı bilediği anlardaki hareketler ise kullanıcılar tarafından “Savaşa hazırlık yapıyor gibi” yorumlarına neden oldu.

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