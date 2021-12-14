Türkiye Gazetesi

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde daha önce Covid-19’un Omicron mutasyonu görüldüğü açıklanırken, bu kez Çin anakarasında ilk Omicron mutasyonlu vakanın tespit edildiği açıkladı. Ülkedeki ilk vakanın Polonyalı bir genç kızda tespit edildiği öğrenildi. Tianjin Yerel Sağlık Komisyonu Direktörü, Polonya’nın başkenti Varşova’dan Çin’in kuzey doğusundaki Tianjin şehrine gelen hastanın, ateşi olmadığını ve hiçbir belirti göstermediğini söyledi.

TESTİ NEGATİF ÇIKMIŞTI

Polonya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wojciech Andrusiewicz, vaka haberini doğrularken genç kızın annesiyle birlikte Çin'e seyahat ettiğini bildirdi. Omicron mutasyonlu hastanın ölüm tehlikesinin bulunmadığını, önlem amaçlı olarak hastanede gözlem altına alındığını aktaran Andrusiewicz, genç kızın annesi dahil, aynı uçakta seyahat eden diğer yolcularda Covid-19’a rastlanılmadığını söyledi. Andrusiewicz, genç kızın seyahat öncesi 6 Aralık'ta Polonya'da yaptırdığı PCR testinin 7 Aralık tarihi itibarıyla negatif çıktığını, uçuşun ardından 9 Aralık'ta Çin'de yaptırdığı testin ise pozitif çıktığını aktardı. Polonya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, bugün yapılan incelemede ise virüsün Omicron mutasyonu olduğunun tespit edildiğini belirtti.

YURTDIŞINDAN GELENLERE 2 HAFTA ZORUNLU KARANTİNA

Ülkede Covid-19’a karşı katı önlemler uygulanıyor. Yurtdışından Çin’e gelen tüm yolcular belirli noktalarda 2 haftalık zorunlu karantinaya alınırken, hastalar karantina boyunca birçok kez teste tabi tutuluyor.

Pfizer'dan Covid-19 hapı açıklaması: Omicron varyantı üzerinde etkili Pfizer’dan yapılan açıklamaya göre, antiviral ilacı Paxlovid'in Covid-19 hapının omicron varyantına karşı etkili olduğunu söyledi.

Uzmanlar Omicron açıklaması: Ocak ayında pik seviyeye ulaşılacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Güney Afrika’dan dünyaya yayılan yeni varyant Omicron’un Türkiye’de 6 kişide görüldüğü yönündeki açıklamalarını değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, yeni varyantın bir ay sonra Türkiye’de hakim güç olacağını ifade ederek, “Ocak ayı gibi yeni varyantın pik yapacağı bir döneme gireceğiz.” dedi.

Aşıların Omicron'a karşı yüzde 46,7 koruma sağladığı kanıtlandı İngiltere'de araştırmacılar dünya genelinde yaygın olarak kullanılan aşıların Omicron varyantında yüzde 46,7 koruma sağladığını, ciddi hastalığı önlemede ise aşının yüzde 84 oranında koruma sağladığını ortaya çıkarıldı.