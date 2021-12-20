İngiliz The Sun gazetesine konuşan Ukraynalı Androsovych, “Benim açımdan Baldwin’in kendi elleriyle ateş açtığı açık. Bundan dolayı onun kızımın ölümüyle ilgili olarak kısmen bile sorumlu tutulmamasını anlayamıyorum” dedi.
Halyna Hutchins’in babası Anatoly Androsovych, kızının ölümünden aktör Alec Baldwin’in “en azından kısmen sorumlu olduğunu” ifade etti.
Baldwin’in davranışlarını da anlayamadığını belirten 61 yaşındaki acılı baba, ünlü aktörün ölüme yol açan tabancanın tetiğini kendisinin çekmediği iddiasıyla ilgili olarak, “Tabanca, tetiğe basılmadan ateş almayan bir silah türüdür. Alec bu atışa sebep olduğu için kısmen suçludur” diye konuştu. Baldwin’in 2017 senesinde attığı “Haksız yere birini öldürmenin nasıl hissettirdiğini merak ediyorum” tweetine de değinen Androsovych, “Filmdeki olaydan sonra bu tweeti niye sildi?” diye sordu.
Alec Baldwin ve yapımcılara dava açıldı ABD'de 'Rust' (Pas) film setinde yaşanan ölümlü kazayla ilgili oyuncu Baldwin ve yapımcılara dava açıldı
Alec Baldwin’e "ihmalden" dava açıldı Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in çekim provaları sırasında kazara öldürüldüğü “Rust” (Pas) filminde baş ışık teknisyeni olarak görev yapan Serge Svetnoy, tabancayı ateşleyerek ölüme yol açan aktör Alec Baldwin aleyhinde dava açtı.
Alec Baldwin’den çağrı: Film setlerinde polis görev yapsın Kazara film setindeki görüntü yönetmenini vuran dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, polislerin film setlerinde görev yapması için çağrı yaptı.
'Rust' filmi setinde hayatını kaybeden yönetmenin babası konuştu
Rust filminin setinde kazara öldürülen görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in babası Anatoly Androsovych, kızının ölümünden aktör Alec Baldwin’in “en azından kısmen sorumlu olduğunu” ifade etti.
İngiliz The Sun gazetesine konuşan Ukraynalı Androsovych, “Benim açımdan Baldwin’in kendi elleriyle ateş açtığı açık. Bundan dolayı onun kızımın ölümüyle ilgili olarak kısmen bile sorumlu tutulmamasını anlayamıyorum” dedi.
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