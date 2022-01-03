Türkiye Gazetesi

İlk olarak 1876'da ortaya çıkan kuş gribi virüsü çiftlik bölgelerinde sık sık görülüyor. Bu nedenle virüsün tespit edildiği bölgede ki tüm hayvanlar itlaf ediliyor. Danimarka'nın Lolland Adası'nda bir çiftlikte kuş gribi virüsüne rastlandı. Çiftlikte bulunan 36 bin hindinin itlaf edileceği açıklandı.

Danimarka Gıda ve Kontrol İdaresinden yapılan açıklamada, çiftlikte birçok hindinin telef olmasının ardından hayvanlardan alınan örneklerde kuş gribi virüsü tespit dildiği belirtildi. Yetkililer, "kümes hayvanı salgını" yani kuş gribi virüsünün yabani kaz ve ördeklerden hindilere geçmiş olabileceğini söyledi.

Danimarka'da bir hindi çiftliğinde rastlanan kuş gribi virüsü nedeniyle 36 bin hindi itlaf ediliyor.

Bugünden itibaren hindilerin itlaf edilmeye başlandığı aktarılan açıklamada, hayvanların tamamının itlafının birkaç gün süreceği belirtildi.

BİRÇOK ÜLKEDE GÖRÜLMEYE DEVAM EDİYOR

Kuş gribi virüsünün rastlandığı ülkelerden biri Bulgaristan'da dün 39 binden fazla tavukta virüs tespit edilmesinin ardından itlaf edilecekleri öğrenildi. Aynı bölgede Nisan ayında da kuş gribi virüsü tespit edilmiş ve 40 binden fazla tavuk itlaf edilmişti.

Geçtiğimiz Kasım ayında Güney Kore Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı, Güney Kore'de de bir ördek çiftliğinde hayvanlarda bu virüsü tespit ettiklerini belirterek 24 bin ördeğin itlaf edileceğin duyurmuştu.

Avrupa ve Asya'da 'kuş gribi' alarmı Avrupa ve Asya'da Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (OIE) rapor edilen kuş gribi salgını raporları artıyor. Güney Kore'de 770 bin kümes hayvanı bulunan çiftlikteki tüm hayvanlar itlaf edildi. Avrupa da tedbirleri artırmaya başladı.

Belçika'da kuş gribi tespit edildi Belçika'da yabani bir kazda kuş gribi tespit edildi. Ülkede kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulması istendi.

Fransa'da kuş gribi alarmı! Seviye 'orta'ya yükseltildi Fransa'nın kuzeyinde kuş gribi alarmı verildi. Yılın başından bu yana aynı ilde 6'ncı kez kuş gribi vakasının belirlendiği aktarılırken, çiftlikte yetiştirilen hayvanların piyasaya sürülmediği ifade edildi.