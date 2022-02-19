Türkiye Gazetesi

Almanya'da düzenlenen 58'inci Münih Güvenlik Konferansı 2. gününde devam ediyor.

Ukrayna-Rusya krizi konferansın gündeminde.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konferansta konuşma yaptı. Zelenskiy'nin konuşmasından öne çıkanlar:

- Dünyanın ve Avrupa’nın güvenlik mimarisi neredeyse yok olmak üzere. Dostlarımız yanımızda olsun ya da olmasın ülkemizi savunacağız.

- Kırım ve Donbas'ta işgal edilen yerler barışçıl yollarla Ukrayna'ya geri dönecek.

- NATO ülkeleri, Ukrayna'nın üyeliğini gerçekten isteyip istemedikleri konusunda dürüst olmalı.

-ABD'nin istihbaratına minnetterarız ancak benim güvendiğim Ukrayna'nın istihbaratı.

-Sekiz yıldır Ukrayna bir kalkan oldu. Ukrayna sekiz yıldır dünyanın en büyük ordularından birini geri tutuyor

-Panik içinde değiliz.

-Müttefikler için bombalamalar başladıktan sonra yaptırım uygulamak çok geç olur.

-Önümüzdeki günlerde Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin katılımıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri arasında zirve düzenlenmesini teklif ediyorum.

Ayrıntılar geliyor..

Ukraynalı milletvekili ve gazeteci canlı yayında tekme tokat birbirine girdi! Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz devam ederken, Ukrayna televizyonlarında eşi benzeri görülmemiş bir olay meydana geldi. Bir televizyon programında Rus yanlısı milletvekili Nestor Şufriç ile Ukraynalı gazeteci Yuriy Butusov canlı yayında sözlü olarak tartışmaya girdi. Sözlü tartışma alevlenerek birden tekme tokatlı kavgaya dönüştü. O anlar ise canlı yayında naklen olarak verildi.

Ukrayna- Rusya krizinde gerilim tırmanıyor: Bölgeden peş peşe patlama sesleri geliyor Donbass bölgesinde gerilim tırmanıyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklama göre Rus yanlısı ayrılıkçıların bir askeri öldürdüğünü ve bölgeden peş peşe patlama sesleri geldiği bilgisi paylaşıldı.