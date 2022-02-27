Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Putin'in emriyle Ukrayna'yı işgali 4. günündeyken tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD, Almanya ve Fransa Ukrayna'ya askeri destek sağlarken, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ülkesine ciddi yaptırımlar yapılacağı açıklandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'ya Ukrayna'yı işgali için tepki gösterdi ve saldırlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Truss, Ukrayna güçlerinin direnmeye devam ettiklerini belirterek "Savunma desteğimiz askeri alanda devam edecek" şeklinde konuştu.

'PUTİN İÇİN SONUN BAŞLANGICI'

Rusya'ya çatışmayı tırmandırmamaları konusunda uyarıda bulunan Dıişleri Bakanı Truss, bu saldırıların Putin için sonun başlangıcı olabileceğini kaydetti.

'UKRAYNA'LILAR ÜLKELERİNİ KORUMAYA KARARLILAR'

Saldırıların uzun süreli olabileceğini vurgulayan Truss, "Bu birkaç yıl olabilir. Rusya'nın güçleri olduğunu biliyoruz ama Ukraynalılar cesur ve ülkelerini korumaya kararlılar" ifadelerini kullandı.

UKRAYNALI MÜLTECİLER

Rusya'nın görüşmeler askeri birliklerini geri çekmesi gerektiğini söyleyen Truss, Ukrayna'dan gelen mülteciler için neler yapılabileceği konusunda çalıştıklarını açıkladı.

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