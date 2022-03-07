Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı saldırı girişimi 12. Günde de devam ediyor. Bölgeden çok sayıda bombardıman ve ölüm haberleri geliyor. Türkiye iki ülke arasında başlayan krizden itibaren barışın gerçekleşmesi için yoğun bir diploması çabası sürdürüyor.

Batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşı durdurmak için yeterli olmadı.

Bölgede çatışmalar devam ederken bugün daha önce iki kez başarısız olan insani koridorun yeniden açılması planlanıyor.

ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Savaşın barışa dönmesine yönelik çalışmalara en çok destek veren ülkelerden biri olan Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in ardından dün Putin ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’e ‘barışın yolunu birlikte açalım’ sözlerine Rusya cephesinden koşul şartı geldi. Rusya tarafından yapılan açıklamada Ukrayna’nın operasyonlarını durdurması karşısında barışın olabileceği ifade edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün gerçekleşen ve 1 saat süren telefon görüşmesi dünya basınınında da yer aldı.

“LİDERLERDEN EN ÇOK ERDOĞAN’I ARIYOR”

Fransız kanalı France 24 Erdoğan-Putin diyaloğunu yorumladı. Muhabir Jasper Mortimer, "Şu bir gerçek ki Erdoğan ve Putin anlaşabiliyor." dedi.

Mortimer, Putin’in Erdoğan’ı dünya liderleri arasında daha çok aradığını vurguladı ve görüşme ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya liderinden "acilen" silahların susturulmasını ve insani koridorların açılmasını istediğini aktardı. Muhabir ayrıca Türkiye’nin izlediği denge politikasına dikkat çekti ve Erdoğan’ın Putin’e "Ukrayna'da yaptıklarınızdan dolayı size karşı çıksam da dost kalmak istiyorum." şeklinde mesaj verdiğini söyledi.

PUTİN GERİ ADIM ATMIYOR

Bölgede yaşanan insanlık dramına rağmen Putin’in geri adım atmaması uluslararası kamuoyunu ve devlet liderlerini endişelendirdi. ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg ise uzmanların yorumlarına yer verirken, gelecek 3 haftanın Putin ve Rus ordusu için çok kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.

GELECEK 3 HAFTA ÇOK KRİTİK

Bloomberg, Washington merkezli düşünce kuruluşu CNA’da görevli Michael Kofman’ın yorumlarına yer verdi. Kofman’ın Ukrayna’nın direnişine karşı Rusya’nın lojistik ve operasyonel olarak yorulduğuna dikkat çektiğini aktaran haberde, “Gelecek 3 hafta çok önemli çünkü Rus birliklerine bu süre içinde yeniden ikmal yapılması gerekecek” denildi.

Putin Erdoğan'la görüşmeye geliyor: Çözüm umudu Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Putin’e yaptığı davetin üzerinden 24 saat geçmeden, Kremlin’den olumlu cevap geldi. Diplomatik sürecin sona ermeye başladığı günlerde Ankara’da gerçekleşecek olan Putin-Erdoğan zirvesi, bütün dünya için umut oldu.

Kremlin'den ateşkes açıklaması! Putin tek şartını söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin ardından açıklama yapan Kremlin, “Operasyonların durması ancak Kiev’in Rusya’nın taleplerini karşılamasına bağlı” ifadelerini kullandı.



