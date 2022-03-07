Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 12. gününde savaş tüm hızıyla devam ederken savaş enerji ve akaryakıt piyasalarını vurmuş, petrol fiyatları yükselişe geçmişti. Etkilenen piyasalar bunlarla sınır değil; altın piyasasıda savaşın en çok etkilendiği alanlardan biri oldu.

Yatırımcıların savaş dolayısıyla güvenli liman alımlarıyla birlikte yükselen enflasyon beklentileri de altını destekledi. Enflasyon görünümü açısından yeni haftanın en kritik başlığı ABD ve müttefiklerinin Rus petrolüne ambargo planladığı yönündeki haberler oldu. Bu haberlerin etkisiyle Brent petrol 140 dolara yaklaştı.

Altın fiyatları piyasada artan jeopolitik kriz nedeniyle geçen hafta yüzde 4'ü aşan yükseliş görülmüştü.

2020'DEN BU YANA İLK KEZ

Ons altın Ağustos 2020'den sonra ilk kez 2 bin doları gördü. Gram altın 925 liraya çıktı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 1,4 değer kazancıyla 915 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 1.472 liradan, Cumhuriyet altını ise 6.056 liradan satılıyor.

BLİNKEN'İN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU

Yatırımcıların savaş dolayısıyla güvenli liman alımlarıyla birlikte yükselen enflasyon beklentileri de altını bir hayli destekledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupalı müttefikleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklaması piyasalarda oynaklığı arttırdı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın/Ons ($) fiyatı 1.990,10 TL, 1.990,67 TL,

Gram altın fiyatı 910,61 TL, 915,16 TL,

Spot altın TL/gr fiyatı 910,10 TL, 910,30 TL,

Çeyrek altın fiyatı1.456,16 TL, 1.488,30 TL,

Cumhuriyet altını fiyatı 5.824,67 TL, 5.935,13 TL,

Yarım altın fiyatı 2.903,22 TL, 2.976,59 TL,

Ziynet altın fiyatı 5.824,67 TL, 5.935,13 TL,

Ata altın fiyatı 5.937,80 TL, 6.085,82 TL,

Altın düştü mü? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Son dakika altın fiyatları Altın fiyatları Ukrayna-Rusya gerilimiyle yükselişe geçmişti. Gelen açıklamaların ardından altın fiyatları 21 Şubat 202 Pazartesi gününe hafif düşüş ile başladı. Özellikle ons altındaki 6 dolarlık gerilime çeyrek ve gram altında gerilemeye neden oldu. Peki ama bugün altın ne kadar? Gram altın, yarım altın, tam altın ve çeyrek altın kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları…

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor! 31 Ocak 2022 Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? Altın fiyatları Fed’in fiaz kararından sonra sert bir düşüşe geçmişti. Altındaki bu düşüş yeni haftanın ilk gününde de devam ediyor. Özellikle Fed’in faiz artırma beklentisi, küresel piyasalarda altın fiyatlarında satış baskısı oluşturdu. Fed’in kararından sonra ‘Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç lira/TL?’ soruları araştırılmaya başlandı. İşte 31 Ocak 2022 güncel altın fiyatları…

Fed’in faiz kararı sonrası altında sert düşüş! Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç lira? Fed’in açıkladığı faiz kararından sonra altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Özellikle altının bir süredir 1800 doların üzerinde hareket ederken, Fed’in faiz artırma sinyalleri altın fiyatlarında büyük kayıplara yol açtı. Ons altın 1853 dolardan 1791 dolara kadar gerilerken kayıp yüzde 4’de yaklaştı. Ons altındaki düşüşün ardından altın yatırımcıları, yeni günün ilk saatlerinde gram altın fiyatının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın kaç lira/TL? İşte güncel altın fiyatları…