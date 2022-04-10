Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 45 gündür devam ediyor. Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın nakit akışlarına daha acı verici kısıtlamalar getirilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm medeni ve demokratik dünyanın harekete geçmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, şöyle devam etti:

"Bekleyecek zamanımız yok. Özgürlüğün bekleyecek zamanı yoktur. Rusya yeni kuvvetlerini ve yeni teçhizatlarını ülkemize sokmayı göze alabilir. Derhal harekete geçilmeli ve tirana karşı petrol ambargosu uygulanmalı."

İNGİLTERE’DEN YENİ DESTEK PAKETİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Kiev ziyaretine değinen Zelenskiy, Johnson'un, Ukrayna'ya yeni mali ve savunma destek paketi ile geldiğini belirtti.

Ukraynalılar adına Johnson'ı ağırlamaktan büyük onur olduğunu ifade eden Zelenskiy, Birleşik Krallık'ın, Ukrayna'ya başta savunma olmak üzere yaptırımlar politikasındaki liderliğinin sonsuza kadar tarihe kazındığının altını çizdi.

Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nın başlattıkları Ukrayna İçin Ayağa Kalk kampanyasında, Ukrayna içinde ve dışında bombalardan kaçan insanlar için toplanan 10 milyar dolardan fazla yardım taahhüdü için teşekkür etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı basın toplantısında, Putin'in itibar kaybettiğini belirterek, Ukrayna'ya hem askeri hem de ekonomik anlamda yardım edilmesi gerektiğini vurguladı.

JOHNSON'IN KİEV ZİYARETİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev’de düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Ukrayna halkının kazanacağından şüphem yok” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson-Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy



Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Kiev’e sürpriz ziyareti sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Putin'in itibar kaybettiğini belirterek, Ukrayna'ya hem askeri hem de ekonomik anlamda yardım edilmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Johnson, "Beni bugün kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ukrayna halkının Rusya karşısındaki kahramanlığının altını çizmek istiyorum. Birkaç hafta içinde dünya bu kahramanları gördü. Rusya Kiev’in birkaç saat içinde düşeceğini düşünüyordu. Onlar çok fazla yanıldılar ve Ukraynalılar gücünü gösterdi. Putin’in Bucha’da yaptıkları itibarını küçülttü. Rus ordusunun geri çekilmesi geçicidir. Baskıları arttırmalı ve Ukrayna’ya hem ekonomik hem de askeri alanda yardım etmeliyiz. Ukrayna’ya 1,5 milyar euro yardımda bulunduk. Partnerlerimizle yeni teknolojik ürünleri vermeye devam edeceğiz. Ukrayna hiçbir zaman şantajların önünde eğilmedi. Ukrayna halkının kazanacağından şüphem yok. Ukrayna halkına kahramanlıkları için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Rusya, Harkov'u vurdu! Vali'den şoke eden açıklama geldi Ukrayna’nın doğusunda bulunan Harkov kentine Rus ordusu tarafından füze saldırısı düzenlenmesinin ardından Harkov Valisi Oleg Sinegubov, “Harkov’un Rus ordusundan temizlenen bölgelerinde sivil halka Bucha’daki gibi davranıldı” dedi.

İngiliz basını yazdı: Rusya Ukrayna krizine dair 5 senaryo Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına karşı 24 Şubat'ta başlattığı işgal girişimi sürüyor. Ukrayna topraklarındaki çatışma sürerken, savaşın seyrine dair birçok senaryo konuşulmaya başlandı. İngiliz basını, savaşın nasıl sonuçlanabileceğine dair olasılıkları sıraladı.