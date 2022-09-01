Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Fransız büyükelçiler ile toplantı yaptı. Burada konuşan Macron, Ukrayna'ya saldırısının ardından barış sağlanabilmesi adına Rusya ile diyaloğun gerekliliğine işaret etti. Emmanuel Macron "Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?" ifadesini kullandı.

"UZUN BİR SAVAŞA HAZIR OLUN"

Fransız lider, kendilerini güçsüz bırakacak "yanlış ahlaka" teslim olmamaları gerektiğini de ifade ederek "Bir diplomatın işi özellikle anlaşamadığımız kişiler başta olmak üzere herkesle konuşmaktır. Müttefiklerimizle koordinasyon içinde konuşmaya devam edeceğiz" dedi. Dünya güçlerinin "müzakere edilmiş bir barışa" hazırlanması gerektiğini dile getiren Macron, bunun zamanlamasının ve şartlarının Ukrayna'ya bağlı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Macron "Uzun bir savaşa hazırlıklı olmalıyız. Gerginliğin tırmanmasından kaçınmalı ve barışı hazırlamalıyız " diye konuştu.

Macron'a şok: Hakaret ve protestolar, ziyareti yarım bıraktırdı Oran kentini ziyareti sırasında toplanan kalabalığı selamlamak isteyen Macron'a Cezayirliler "Yaşasın Cezayir" sloganlarıyla karşılık verdi. Beyaz saçlı bir kişinin Macron'a "Buradan defol git. Cezayir çok yaşasın" dediği duyuldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Bolluk devri bitti Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "bolluk devri ve pervasızlığın sona erdiğini" belirterek bunlara karşı hükümete birlik olma çağrısında bulundu. Macron küresel ısınma ve Rusya-Ukrayna savaşının sonuçlarının dünyayı nasıl etkilediğine yönelik açıklanmalar yaptı.